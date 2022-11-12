شكرا لقرائتكم خبر عن محمود جابر يفرض تعليمات مشددة فى معسكر منتخب الشباب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فرض محمود جابر، المدير الفني لمنتخب الشباب مواليد 2003، تعليمات مشددة على اللاعبين فى معسكر المنتخب المقام حاليا باستاد الدفاع الجوى.

ومنع جابر على اللاعبين استخدام الموبايلات خارج غرفهم فى مقر الإقامة، كما شدد على الالتزام بمواعيد المحاضرات وتناول الوجبات، خاصة أن هذا المعسكر قد يكون الأخير استعدادا لبطولة أمم أفريقيا التى تحتضنها مصر مطلع العام المقبل.

وضمت قائمة المنتخب كلا من: "أحمد نادر السيد ومحمد عادل أمين ومصطفى مخلوف وكريم أحمد نبيل في حراسة المرمى، وخالد محمد عوض ومحمود بسيوني وعمر فايد وعبد الرحمن جودة ومحمد كمال وإسلام عبد الله المتولى وأحمد رضا وإياد العسقلاني ويوسف شعبان وكريم الدبيس ورأفت خليل في خط الدفاع، وطارق علاء ومحمد فارس وأحمد بيومي وأحمد علي أمين وميدو نبيل ومحمد حمدي ورامز حفظ الله ومحمود على وأحمد عبد الرحيم إيشو وأحمد نادر حواش وعمر الساعي وعبد الرحمن أحمد زكي في خط الوسط، وأحمد شريف وبلال مظهر وفارس حاتم وعبد الرحمن الفيومي ومحمود أحمد مرسي في خط الهجوم.

واتفق مسئولو اتحاد الكرة مع نظرائهم في الاتحاد البنيني على تنظيم وديتين لمنتخب الشباب أمام بنين في معسكر شباب الفراعنة الذي انطلق الخميس الماضى استعدادا لبطولة أمم إفريقيا للشباب.