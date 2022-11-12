شكرا لقرائتكم خبر عن معلومة رياضية.. 500 جم وزن الميدالية الذهبية فى الأولمبياد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشهد دورة الألعاب الأولمبية توزيع ميداليات متنوعة على الأبطال ممن يحققون المراكز الثلاثة الأولى خلال المنافسات، ومن بينها الميدالية الذهبية لصاحب المركز الأول، ولكن ما وزن هذه الميدالية ومكوناتها.

يصل وزن الميدالية الذهبية التى يحققها اللاعبون فى الأولمبياد 500 جرام، بينما يصل سمكها لـ6 مللي متر.

كان أولمبياد ستوكهولم عام 1912 آخر مرة تكون الميداليات مصنوعة من الذهب الخالص، حيث تم بعد هذه النسخة من الدورات الأولمبية أن يغلب على مكوناتها الفضة بنسبة 93% و5.7 من النحاس، أما الذهب فلا تتجاوز نسبته 6%، حيث يتم طلاؤها به فقط.