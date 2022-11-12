شكرا لقرائتكم خبر عن محمد حمزة يتأهل لربع نهائى كأس العالم بألمانيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تأهل محمد حمزة، المصنف التاسع عالميًا، لدور ربع النهائي ببطولة كأس العالم لسلاح الشيش رجال المقامة بمدينة بون بألمانيا فى الفترة من 11 حتى 13 نوفمبر الجاري.

وجاء تأهل حمزة لدور ربع النهائي عقب فوزه على لاعب هونج كونج راين شواه بنتيجة 15-14.

واستهل محمد حمزة مشواره في البطولة بالفوز في دور ال 64 على الألماني ماريوس براون بنتيجة 15-13.

ثم نجح حمزة في التغلب بدور ال 32 على لاعب الصين تايبيه بنتيجة 15-7.

ويلتقي محمد حمزة مع في دور ربع النهائي مع البريطاني ماركوس ميبستيد، وذلك في تمام الساعة ال 4:20 عصرًا بتوقيت القاهرة.

على صعيد أخر ودع علاء أبو القاسم البطولة من دور ثمن النهائي بعد الخسارة من الأمريكي مايلز تشاملي واتسن بنتيجة 14-15.