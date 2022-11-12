شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يجهز "مغربى" لقيادة دفاع الأهلي وتعويض الغيابات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخطط الجهاز الفني للأهلي بقيادة مارسيل كولر لتجهيز محمد مغربى مدافع الفريق الأحمر من أجل الاعتماد عليه فى المباريات بعد استئناف المسابقات الرسمية بنهاية شهر نوفمبر الجارى وبداية ديسمبر المقبل، لتعويض الغيابات الكثيرة التي ضربت الخط الخلفي للأهلي.

ويعاني الأهلي من غياب محمد عبد المنعم لإجراء جراحة اعوجاج الأنف، ومحمود متولي بعد الإصابة بشد فى العضلة الخلفية خلال تواجده بمعسكر منتخب مصر، وأيمن أشرف الذي يشكو من التهابات فى الركبة.

ويخطط كولر لتجهيز محمد مغربي، خلال فترة توقف الدوري بعد انتهاء معسكر المنتخب الأولمبي، من أجل الاستعانة به فى المباريات القادمة للأهلي.

ويؤمن مارسيل كولر بقدرات محمد مغربي الفنية وأشاد به من قبل، ويرى أنه قادر على تعويض الغيابات فى قلب دفاع الأهلي، لاسيما أنه يجيد التحضير من الخلف مثل محمد عبد المنعم ومحمود متولي والتركيز الجيد والتعامل مع الكرات العرضية والثابتة.