شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على نصيحة مارسيل كولر لـ5 لاعبين فى الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد لاعبو الأهلي الذين لم يحصلوا على فرصة كاملة طوال الفترة الماضية للتعبير عن قدراتهم وإمكانياتهم الفنية مع عودة المارد الأحمر للمباريات الرسمية خلال الفترة المقبلة.

ويحصل الأهلي حالياً على فترة راحة بسبب توقف الدوري لارتباط المنتخب الوطني الأول بمباراة بلجيكا يوم 18 نوفمبر الجارى بالكويت، وسيعود الفريق للتدريبات بعد غد بعد راحة خمسة أيام.

ويتطلع لاعبو الدكة فى الأهلى، فى مقدمتهم رامي ربيعة وأيمن أشرف وحسين الشحات ومحمد هاني وياسر إبراهيم، للدخول فى حسابات السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق خلال الفترة المقبلة، وإن كان أيمن أشرف يحتاج للاطمئنان على ركبته أولاً فى النمسا بعدما تقرر سفره إلى هناك لإجراء فحوصات على الركبة.

وحرص السويسري مارسيل كولر على التحدث مع لاعبي الفريق قبل فترة الراحة التى يحصل عليها الفريق حالياً بسبب فترة توقف الدوري، وأكد المدرب السويسري للاعبي الفريق أن من لم يُشارك خلال الفترة الماضية عليه أن يجتهد أكثر ويبذل قصارى جهده من أجل نيل فرصة المشاركة فى المباريات بعد استئناف المباريات المحلية.

وأوضح كولر للاعبي الدكة فى الأهلي أن عدم مشاركة أى لاعب الفترة الماضية يجب أن يكون حافزاً لهم، وأن يجتهدوا أكثر فى التدريبات حتى ينالوا رضا الجهاز الفني ويتم الإستعانة بهم خلال المباريات المقبلة، والتى يستهلها المارد الأحمر بمواجهة المقاولون العرب يوم 27 نوفمبر الجارى فى دور الثمانية للدور ربع النهائي من النسخة الماضية لبطولة كأس مصر ثم يلعب الفريق مع طلائع الجيش يوم 2 ديسمبر في الجولة الرابعة لبطولة الدوري الممتاز.

وأكد كولر للاعبي الدكة فى الأهلي تحديداً أن الموسم مازال فى بدايته، ولابد أن يتحلّوا بالصبر والثقة، وأن يواصلوا العمل حتى يحصلوا على فرصة مناسبة، وشدد لهم على أن الفرصة مُتاحة للجميع وأنه مازال فى مرحلة استكشاف قدرات جميع لاعبي الفريق.

وتأتي جلسة كولر مع لاعبي الأهلي في ظل تحفيز جميع اللاعبين خاصة أولئك الذين لم يحصلون على فرصة أو الذين شاركوا لمدة دقائق وفي مقدمتهم ، رامي ربيعة وأيمن أشرف وياسر إبراهيم وحسين الشحات ومحمد هاني.