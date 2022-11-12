الامارات | الوصل يتجاوز بني ياس العنيد بثلاثية ليما وشانكلاي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تغلب الوصل على مضيفه بني ياس 3-1 أمس، في الجولة العاشرة من دوري أدنوك للمحترفين على استاد بني ياس في الشامخة، ليرفع "الإمبراطور" رصيده إلى 21 نقطة بينما توقف رصيد "السماوي" عند 11 نقطة.

وسيطر بني ياس على وسط الملعب في الدقائق العشرة الأولى وكان الأكثر خطورة على المرمى إذ تألق المغربي سفيان بوفتيني في إبعاد كرة خطرة من أمام الأرجنتيني نيكولاس خمينيز قبل أن يسدد الكرة في المرمى، بينما أحرز الوصل الهدف الأول من هجمة منظمة قادها علي صالح ومرر الكرة إلى فابيو ليما الذي مررها بمهارة إلى سالم العزيزي قبل أن يلعب الأخير كرة عرضية وقابلها الأرجنتيني توماس شانكلاي بتسديدة قوية في المرمى (10).

ورد بني ياس بشكل سريع بعدما قام البرازيلي رافائيل إلياس بمجهود فردي رائع وراوغ سفيان بوفتيني وسدد الكرة على يسار الحارس خالد السناني في المرمى مسجلاً الهدف الأول لصاحب الأرض (13).

ونشط الوصل في الدقائق الأخيرة من الشوط الأول وأضاف فابيو ليما الهدف الثاني في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع بعدما تلقى كرة عرضية فارس خليل وتابعها ليما بتسديدة قوية في المرمى.

أما الشوط الثاني أجرى المدرب خوان بيتزي التبديل الأول للوصل بنزول محمد جابر بدلاً من الصربي ألكسندر الذي لديه إنذار، ولكن المفارقة أن جابر حصل على البطاقة الحمراء في الدقيقة 56، ورغم ذلك أحرز ليما الهدف الثالث (71)، لتنتهي المباراة بفوز الوصل.



