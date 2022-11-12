شكرا لقرائتكم خبر عن القاهرة تستضيف الدورة التدريبية لحماية لاعبى الأولمبياد الخاص بحضور 8 دول عربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشهد مدينة القاهرة خلال يومى 15 و16نوفمبر الجارى انعقاد الدورة التدريبية الإقليمية لسياسة حماية لاعبي الأولمبياد الخاص بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمشاركة وفود من 8 دول عربية.

ويشارك في هذه الدورة الكويت، الإمارات، السعودية، البحرين، لبنان، مصر، الجزائر، المغرب، وهى الدورة الأولى حيث تقام فى مطلع 2023 الدورة الثانية بمشاركة 10 دول عربية.

من جانبها قالت رغدة مصطفى، مديرة المنح والاعتماد بالرئاسة الإقليمية للأولمبياد الخاص الدولي ومنسقة الدورة، إن تلك الدورة الإقليمية الأولى التى تشهدها المنطقة من أجل التعرف على القواعد والأسس التى تمنح لاعبي الأولمبياد الخاص الحماية الكاملة، ومن أي شيء يتعرضون له، وسيشارك فى تلك الدورة وفود من ثماني دول عربية، وهناك دورة ثانية تقام مطلع العام القادم يشارك فيها باقي دول المنطقة التي لم تشارك في الدورة الأولى ، وتم وضع أجندة متكاملة من عدد من المحاضرات سوف يشهدها يومى الدورة.

ويمثل مصر في هذه الدورة الدكتور باسم التهامي المدير الوطني والدكتور إكرامي الجمال المدير الرياضي.