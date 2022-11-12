شكرا لقرائتكم خبر عن اختبار طبى لشيكابالا وعبد الغنى لتحديد موقفيهما من العودة لتدريب الزمالك الاثنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخضع الثنائى محمود عبد الرازق شيكابالا ومحمد عبد الغنى لاعبا فريق الكرة الأول بنادى الزمالك، لاختبار طبى الاثنين المقبل، لتحديد موقفيهما من الانتظام فى التدريبات بسبب الإصابة التى يعانى منها الثنائى.

ويعانى شيكابالا من إصابة فى الكتف، فيما يعانى محمد عبد الغنى من إصابة فى العضلة الخلفية، ومن المنتظر أن يخضع الثنائى لإختبار طبى يوم الاثنين لتحديد موقفهما من التدريب مع الفريق.

ويبدأ الزمالك، الاثنين المقبل، فترة إعداد مصغرة استعدادا لاستئناف المباريات من جديد، بعد الراحة التى حصل عليها الفريق لمدة 4 أيام، والتى بدأت الخميس الماضي.

ويسعى البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني لفريق الزمالك، لتجهيز اللاعبين بالشكل الأمثل للمباريات وزيادة الانسجام بين اللاعبين الجدد واللاعبين القدامى في هذه الفترة من أجل استعادة الفريق رونقه ومستواه المميز الذي ظهر عليه الموسم الماضى، الذي نجح في التتويج بلقبي الدوري وكأس مصر.

ويدرس المدير الفني للزمالك إجراء عملية التدوير بين اللاعبين في بعض المراكز ومنح البعض الفرصة من أجل الوصول لأفضل تشكيل للزمالك قبل مباراة المصرى المقبلة.

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة فريق المصرى يوم 26 نوفمبر الجاري على استاد برج العرب بالإسكندرية في إطار منافسات ربع نهائي كأس مصر، ثم مواجهة المصرى مرة أخرى في بطولة الدوري في نفس الأسبوع.

ويحتل فريق الزمالك المركز الثالث فى ترتيب جدول الدورى المصرى برصيد 7 نقاط من 3 مباريات، حيث حقق الفوز على سموحة بهدفين نظيفين وعلى سيراميكا بثنائية نظيفة والتعادل مع إنبى 1/ 1.