شكرا لقرائتكم خبر عن زياد السيسي يتأهل لثمن نهائي كأس العالم لسلاح السيف بالجزائر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح زياد السيسي فى التأهل لدور ثمن النهائي بكأس العالم لسلاح السيف المقامة بالجزائر العاصمة فى الفترة من 10 حتى 13 نوفمبر الجاري.

وتأهل السيسي إلى دور ثمن النهائي بعد فوزه على لاعب تركيا إنفر يلديريم بنتيجة 15-14.

واستطاع زياد السيسي التأهل إلى دور ال 64 الرئيسي بعد تحقيقه 4 انتصارات من 6 مباريات في دور المجموعات.

ثم فاز السيسي بدور الـ 128 غير الرئيسي على التونسي محمد بن منصور بنتيجة 15-5، وبعدها تغلب في دور ال 64 الغير رئيسي على المجري تاماس جلجوزي بنتيجة 15-9.

وفي دور الـ 64 الرئيسي تغلب زياد السيسي على الفرنسي بيبي إليوت المصنف الرابع عشر على البطولة بنتيجة 15-14.

ويلتقي السيسي في دور ثمن النهائي مع الإيطالي لوكا كارتولي المصنف الرابع عالميًا وذلك في تمام الساعة ال 4:20 مساءً بتوقيت القاهرة.