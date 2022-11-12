شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم السبت 12 نوفمبر 2022 العديد من الأخبار الرياضية المهمة وأبرزها، استدعاء حسام عبد المجيد لمعسكر المنتخب الأوليمبى، كولر يستفسر عن موقف محمود كهربا من المشاركة مع الأهلي.

منتخب مصر يحصل على راحة من التدريبات اليوم قبل السفر للكويت غدا

يحصل لاعبو منتخب مصر الأول على راحة من التدريبات اليوم السبت، قبل السفر إلى الكويت غدا لمواجهة بلجيكا وديا يوم 18 نوفمبر الجارى.

بعد استبعاده من قائمة المنتخب الأول، قرر الجهاز الفني للمنتخب الأوليمبي، بقيادة البرازيلي ميكالي، استدعاء حسام عبد المجيد مدافع فريق الزمالك للانضمام اليوم لمعسكر المنتخب الأوليمبي المغلق بأحد فنادق القاهرة ضمن الاستعداد لمواجهة زامبيا فى التصفيات الأفريقية المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

عبد الرحمن مجدى يخطط لفسخ عقده مع الإسماعيلى قبل الميركاتو الشتوى

يخطط عبد الرحمن مجدى، صانع ألعاب النادى الإسماعيلى، لفسخ عقده مع القلعة الصفراء قبل فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، وطالب اللاعب وكيل أعماله بتصعيد شكواه ضد الدراويش للحصول على حكم بأحقيته فى فسخ التعاقد بشكل قانونى.

كولر يستفسر عن موقف محمود كهربا من المشاركة مع الأهلي

استفسر السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، من مسئولي النادى عن موقف محمود كهربا جناح الفريق الأحمر، وموعد مشاركته مع الفريق، خاصة انه موقوف من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بسبب أزمته مع نادى الزمالك، وذلك في ظل رغبة المدير الفني في الاعتماد على اللاعب خلال الفترة القادمة، نظرا لقناعة كولر بقدرات كهربا الفنية.

استقر البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني لفريق الزمالك، على وضع برنامج تأهيلي قوي للثنائي مصطفى الزناري ومحمد عبد الغنى من أجل تجهيزهم بشكل أمثل لتعويض محمود حمدى الونش في دفاع الفريق في المباريات المقبلة واللعب بجوار حسام عبد المجيد الذي حجز مكانه في تشكيل الأبيض.