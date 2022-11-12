شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يتلقى تقريرا عن 11 لاعبا فى الأهلي قبل عودة المنافسات المحلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يُجهّز الجهاز المعاون للسويسري مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، تقريراً عن لاعبي الفريق الموجودين حالياً بالمنتخبين الأول والأولمبى، وتواصل مسئولو الأهلي مع لاعبي الفريق فى المنتخبات الوطنية وكذلك مع الدولي التونسي على معلول الموجود مع منتخب بلاده، ضمن استعدادات نسور قرطاج لمونديال 2022 بقطر والذى سينطلق 20 نوفمبر الجاري.

ويتواجد 5 لاعبين من الأهلي فى المنتخب الأول، الذى يستعد لمواجهة بلجيكا الودية يوم 18 نوفمبر الجاري بالكويت، وهم: محمد الشناوي، أكرم توفيق، حمدي فتحي، محمد مجدي قفشة، طاهر محمد طاهر، وخرج محمود متولي مدافع الأهلي من معسكر الفراعنة للإصابة، كما خرج محمد شريف وأحمد عبد القادر من المعسكر لأسباب فنية.

فيما يضم المنتخب الأولمبي خمسة لاعبين هم: حمزة علاء، على الجابري ،محمد أشرف، محمد مغربي، مصطفى سعد ميسي وأحمد نبيل كوكا.

وانتظم المنتخب الوطني الأولمبي لكرة القدم أمس فى معسكر مغلق ضمن خطة الاستعداد لمواجهة زامبيا فى التصفيات الأفريقية المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

وحرص الأهلي على الاطمئنان على الـ11 لاعباً المتواجدين في المنتخب الوطني الأول والمنتخب الأولمبي ومنتخب تونس خلال فترة توقف المسابقات حاليا، حيث يعود الأهلي للمنافسات المحلية بمواجهة المقاولون العرب يوم 27 نوفمبر الجاري في ربع نهائي النسخة الماضية من كأس مصر وهي المباراة التى سيغيب عنها معلول لتواجده مع منتخب بلاده في المونديال.