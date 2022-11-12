شكرا لقرائتكم خبر عن أبو القاسم وحمزة يتأهلان لثمن نهائى كأس العالم لسلاح الشيش بألمانيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تأهل علاء أبو القاسم المصنف السادس عالميًا، ومحمد حمزة المصنف التاسع عالميًا، لدور ثمن النهائي ببطولة كأس العالم لسلاح الشيش رجال المقامة بمدينة بون بألمانيا فى الفترة من 11 حتى 13 نوفمبر الجاري.

ونجح حمزة فى التغلب بدور الـ 32 على لاعب الصين تايبيه بنتيجة 15-7، بينما فاز أبو القاسم على لاعب إيطاليا بنتيجة 15-7.

واستهل محمد حمزة مشواره في البطولة بالفوز على الألماني ماريوس براون بنتيجة 15-13، بينما تغلب علاء أبو القاسم على لاعب هونج كونج شن شانج بنتيجة 15-10.

ويلتقي محمد حمزة مع لاعب هونج كونج راين شواه، وذلك في تمام الساعة ال 3:35 عصرًا بتوقيت القاهرة.

بينما يصطدم علاء أبو القاسم مع الأمريكي مايلز تشاملي واتسن، ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة ال 3:35 عصرًا بتوقيت القاهرة.

ويقود المنتخب المصري لسلاح الشيش كل من فاليرو اسبرومنتي ومصطفى نهاد.