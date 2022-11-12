شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يخوض تدريباته على فترتين بعد انتهاء الراحة السلبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، على إقامة مران الفريق على فترتين مع عودة التدريبات بعد غد، الاثنين، من أجل رفع اللياقة البدنية والحمل التدريبي للفريق.

ويحصل الأهلي على راحة سلبية من التدريبات حالياً وسيعود للتدريبات بعد غد الاثنين وتقرر عودة التدريبات على فترتين صباحية ومسائية لعدة أيام وسيعقد كولر جلسة خاصة مع جهازه المعاون على هامش أول مران للفريق بعد غدٍ، الاثنين، للترتيب للمرحلة المقبلة، ووضع برنامج الفريق لهذه المرحلة التى ستشهد تدريبات يومية مع إمكانية خوض مباراة ودية استعداداً للارتباطات المقبلة.

ويدرس المدير الفني للأهلي إمكانية خوض مباراة ودية أمام أحد الفرق أو فريق الشباب بالنادى بعد انتهاء الراحة السلبية التى يحصل عليها الفريق حالياً، ويرغب كولر فى الوقوف على مستوى بعض اللاعبين وتجهيز آخرين عائدين من إصابة وخارجين من حسابات الجهاز الفني طوال الفترة الماضية، لذا يفكر فى إقامة مباراة ودية تجمع جميع هؤلاء اللاعبين قبل عودة المنافسات المحلية.

وفى سياق متصل، تقرر عقد جلسة خاصة بين مارسيل كولر المدير الفني للأهلي ولجنة التخطيط للكرة بالنادي عقب عودة المدرب السويسري من إجازته التى يقضيها حالياً فى بلاده خلال توقف الدورى، حيث تعقد اللجنة التى يترأسها محسن صالح جلسة مع المدير الفني لمناقشة بعض الملفات الخاصة بفريق الكرة.

ويعود كولر للقاهرة غداً الأحد بعد قضاء إجازته فى سويسرا، مُستغلاً فترة الراحة التى حصل عليها الفريق بدءاً من الأربعاء الماضي حتى اليوم بسبب توقف الدوري.

وكان كولر قد ناقش مع جهازه المعاون بالأهلي عدة أمور خاصة بفريق الكرة خلال الفترة المقبلة ، وعقد كولر جلسة خاصة مع معاونيه على هامش مران الثلاثاء الماضي من أجل الترتيب للمرحلة المقبلة التي سيخوض فيها الفريق عقب الراحة التي تقرر حصول اللاعبين عليها إبتداءاً من أمس الأربعاء ولمدة خمسة أيام.

ويستهل المارد الأحمر إرتباطاته المقبلة بمواجهة المقاولون العرب يوم 27 نوفمبر الجاري في دور الثمانية للدور ربع النهائي من النسخة الماضية لبطولة كأس مصر، ثم يلعب مع طلائع الجيش يوم 2 ديسمبر فى الجولة الرابعة لبطولة الدوري الممتاز.