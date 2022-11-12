شكرا لقرائتكم خبر عن محمود السيد يتأهل لثمن نهائى كأس العالم لسلاح سيف المبارزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تأهل محمود السيد إلى ثمن النهائي بكأس العالم لسلاح سيف المبارزة رجال، المقامة فى مدينة بيرن السويسرية فى الفترة من 11 حتى 13 نوفمبر الجارى، واستطاع محمود السيد الفوز في دور الـ 32 على صاحب ذهبية بطولة العالم 2022 وفضية منافسات الفرق بأولمبياد طوكيو الياباني كازواسو مينوبي بنتيجة 15-10.

واستهل محمود السيد مشواره في البطولة محققًا الفوز في جميع مبارياته بدور المجموعات ليتأهل مباشرًة إلى دور ال 64 الرئيسي، ثم تغلب السيد بدور ال 64 الرئيسي على السويسري أليكسس بيارد بنتيجة 15-14.

ويلتقي محمود السيد في دور ثمن النهائي مع الفائز من الإيطالي فاليرو كومو والفرنسي ألكسندر بارديني.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة دور ثمن النهائي في تمام الساعة ال 3:35 عصرًا بتوقيت القاهرة.

ويرافق المنتخب المصري لسلاح سيف المبارزة المدير الفني سيد سامي، كما ضمت قائمة المنتخب المصري 6 لاعبين وهم: أحمد السيد ومحمد السيد ومحمود السيد وأحمد السكري ومحمد ياسين ومحمود محسن.