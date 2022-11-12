شكرا لقرائتكم خبر عن كيف يفكر كولر فى علاج أزمة غيابات دفاع الأهلى والبدائل المتاحة قبل عودة المنافسات؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه الجهاز الفني للأهلي أزمة فى خط الدفاع بعدما تعرض ثنائى الفريق محمود متولى ومحمد عبد المنعم للإصابة، والتى حرمتهما من تدريبات الفريق الأخيرة، وبات المارد الأحمر مُهدداً بفقدان الثنائى لعدة أسابيع أو على الأقل محمود متولي.

ونرصد فى السطور التالية موقف الثنائي المصاب وبدائلهما ورؤية السويسري مارسيل كولر المدير الفنى للفريق لهذه الأزمة، وإلى التفاصيل:

س: ما هي طبيعة إصابة محمد عبد المنعم ومحمود متولى؟

ج: تعرض عبد المنعم للإصابة فى الأنف، وأجرى عملية جراحية، فيما يعاني متولي من شد فى العضلة الخلفية.

س: وما هى مدة غياب الثنائي؟

ج: وفقاً لتأكيدات الجهاز الطبي بالأهلي، فإن عبد المنعم الذى أجرى فى 1 نوفمبر الجارى جراحة إصلاح اعوجاج وكسر فى الأنف، احتاج خمسة أيام فقط راحة، ثم بدأ تدريبات تأهيلية تدريجية تستمر أسبوعين تقريباً، أما متولي والذى تعرض للإصابة فى معسكر المنتخب الحالى ويحتاج إلى ثلاثة أو أربعة أسابيع للعودة للتدريبات الجماعية.

س: هل هناك إصابات أخرى فى دفاع الأهلي؟

ج: الأهلي كشف عن إصابة جديدة لم يتحدث عنها أحد من قبل، وهى معاناة أيمن أشرف لاعب الفريق من آلام فى الركبة، وأكد الدكتور سعد شلبي المدير التنفيذي للأهلي مساء أمس الأول، الخميس، أن مجلس الإدارة وافق على سفر أيمن أشرف للنمسا للخضوع لفحوصات على الركبة.

س: كيف يفكر مارسيل كولر فى هذه الغيابات وبدائلها؟

ج: يترقب كولر موقف هذه الإصابات خاصة محمد عبد المنعم، الذي قد يعود قريباً، ونفس الأمر بالنسبة لأيمن أشرف، فيما ستتأخر عودة متولى بعض الوقت، وسيكون ياسر إبراهيم أول خيار أمام كولر للمشاركة فى دفاع الأهلي خلال الفترة المقبلة، وسيلعب معه اللاعب الجاهز سواء كان عبد المنعم أو أيمن أشرف، وفى حال عدم جاهزيتهما قد يُفكر كولر فى رامي ربيعة.

س: ما هي ارتباطات الأهلي المقبلة؟

ج: الأهلي يحصل على راحة حالياً تنتهي غداً، الأحد، بعدها سيستأنف التدريبات استعداداً لمباراة المقاولون العرب يوم 27 نوفمبر الجاري فى دور الـ8 من النسخة الماضية لبطولة كأس مصر، ثم يلعب مع الجيش يوم 2 ديسمبر المقبل في الجولة الرابعة لبطولة الدوري الممتاز.