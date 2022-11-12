شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أرقام أيمن أشرف مع الأهلى قبل السفر للنمسا لفحص الركبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يُنهي النادي الأهلي حالياً إجراءات سفر أيمن أشرف لاعب الفريق إلى النمسا من أجل إجراء فحوصات طبية على الركبة.

ويترقب الأهلي نتيجة الفحوصات التى سيخضع لها أيمن أشرف في النمسا للأطمئنان على ركبته، وهل سيحتاج اللاعب فترة أخرى للتأهيل أم سيكون جاهزاً للمشاركة في المباريات لاسيما فى ظل الازمة الدفاعية التى ضربت صفوف المارد الاحمر فى الاونة الاخيرة.

وإجمالا شارك أيمن أشرف فى 215 مباراة مع الاهلى بجميع البطولات بإجمالى 16934دقيقة لعب سجل خلالها 5 أهداف وصنع أربعة أهداف أخرى وتلقى 49 كارت أصفر بجانب 3 بطاقات حمراء ، وتوج أيمن أشرف مع الاهلى بـ 12 بطولة بواقع خمسة ألقاب للدوري بجانب دوري الابطال الافريقى مرتين وكأس السوبر الافريقى مرتين وكأس مصر مرة وكأس السوبر المحلى مرتين بجانب التتويج ببرونزية كأس العالم للأندية مرتين.

وأثبتت الأشعة التي خضع لها محمود متولي، مدافع الفريق الأحمر إصابته بشد في العضلة الخلفية بعد شعوره بآلام في العضلة، ليتم استبعاد متولي من معسكر المنتخب، وعدم لحاقه بودية بلجيكا المقرر لها 18 نوفمبر الجاري.

وعلى نفس الوتيرة أجرى محمد ‏عبد المنعم مدافع الاهلى جراحة إصلاح اعوجاج وكسر فى الأنف تحت إشراف ‏أحد الأساتذة المتخصصين فى جراحة الوجه والفكين، كما يعانى رامى ربيعة مدافع الفريق من كدمة فى الضلوع.

ونجح متولي وعبد المنعم في التسلل لحسابات السويسرى مارسيل كولر المدير الفني للأهلى بعدما خاضا معه فترة الإعداد واعتمد عليهم في المواجهات الودية استعدادا للموسم الجديد، حتى أصبح الثنائى الاساسى بالفريق الأحمر في واحدة من المفاجآت غير المتوقعة للجماهير الحمراء.

وستكون أول مباراة رسمية للأهلي بعد نهاية التوقف الدولي يوم 27 نوفمبر الجاري أمام المقاولون العرب في ربع نهائي النسخة الماضية من كأس مصر.

وتوقف الدورى المصرى فى الفترة الحالية بسبب استضافة مصر لقمة المناخ بالإضافة لفترة التوقف الدولى التى تسبق كأس العالم 2022 والتى تستضيفها قطر، كما يخوض منتخبنا الوطنى مباراة ودية أمام بلجيكا يوم 18 نوفمبر الجارى.

وخاض الأهلي مباراته الأخيرة ضد الداخلية وتفوق بنتيجة 4-1 في الجولة الثالثة من الدوري