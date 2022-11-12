صلاح أساسياً.. تشكيل ليفربول لمواجهة ساوثامبتون في الدوري الإنجليزي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

أعلن الألماني يورجن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول، تشكيل فريقه لمواجهة ساوثامبتون، ضمن منافسات الجولة الـ16 بالدوري الإنجليزي الممتاز.

ويحتل ليفربول المركز الثامن برصيد 19 نقطة، بينما يقع ساوثامبتون في المركز الثامن عشر برصيد 12 نقاط.

ويتواجد النجم المصري محمد صلاح في التشكيل الأساسي لفريق ليفربول أمام ساوثامبتون.

ويتكون تشكيل ليفربول لمواجهة ساوثامبتون من:

حراسة المرمى: أليسون.

خط الدفاع: ألكسندر أرنولد، جو جوميز، فيرجيل فان دايك، أندرو روبيرتسون.

خط الوسط: فابينيو، تياجو ألكانتارا، هيرفي إليوت.

خط الهجوم: داروين نونيز، روبيرتو فيرمينو، محمد صلاح.