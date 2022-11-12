مصدر لمصراوي: محاولات في الأهلي لحل أزمة محمد محمود وكولر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان حسن

أكد مصدر بالنادي الأهلي، أن هناك محاولات من جانب مسؤولو النادي من أجل حل أزمة محمد محمود لاعب الفريق والسويسري مارسيل كولر المدير الفني للنادي.

وكان مارسيل كولر قد منع محمد محمود من المشاركة في تدريبات ومباريات الفريق الأول، وألزمه بخوض التدريبات مع فريق الشباب مواليد 2001 بداعي رغبته في تقليل الزحمة.

وقال المصدر في تصريحات خاصة لمصراوي: "لجنة التخطيط لقطاع الكرة ستجتمع مجددا بالسويسري مارسيل كولر عقب عودة الأخير من بلاده حيث سافر الثلاثاء الماضي في إجازة قصيرة".

وأضاف: "ملف محمد محمود لاعب وسط الفريق سيكون علي رأس مناقشات الجلسة ولجنة التخطيط تسعي إلي حل أزمة اللاعب مع كولر".

وتابع: "مسؤولو الأهلي لديهم قناعة تامة بإمكانات اللاعب ويرون أنه من المهم جدا الاستفادة منه في الفريق في الفترة المقبلة ولذلك سيحاولون إقناع كولر بإستمرار اللاعب وعدم إعارته في يناير المقبل وحل الأزمة بينهما وإعادته للتدريب مع الفريق الأول".

وكان الأهلي حصل علي راحة سلبية لمدة خمسة أيام تنتهي غدا ويعود لإستئناف تدريباته يوم الاثنين المقبل علي ملعب التتش استعدادا لملاقاة المقاولون العرب في ربع نهائي كأس مصر.