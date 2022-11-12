الخليج 365 يكشف تطورات فكرة إنشاء فرع خامس للنادي الأهلي بالعلمين

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

شكّلت إدارة النادي الأهلي لجنة رفيعة المستوى لدراسة ما يخص تخصيص قطعة أرض بمنطقة العلمين الجديدة لإنشاء الفرع الخامس للقلعة الحمراء.

وكان سعد شلبي المدير التنفيبذي للأهلي قد خرج مساء الخميس في تصريحات صحفية، أكد أن النادي يتلقى أي خطابات رسمية من وزارة الإسكان أو هيئة المجتمعات العمرانية بهذا الشأن.

وقال شلبي، أنه تم تشكيل لجنة برئاسة العامري فاروق، نائب رئيس النادي، وخالد مرتجي أمين الصندوق، ومحمد الغزاوي رئيس لجنة تنمية الموارد، ومحمد الدماطي ومحمد الجارحي عضوي مجلس الإدارة، ولمياء مختار عضو لجنة تنمية الموارد والمدير التنفيذي للنادي، لدراسة الأمر، على أن تستعين اللجنة بأي فرد من الشئون القانونية بالنادي لدراسة الأمر، في حال وصول خطاب، وعرض تلك الدراسة على مجلس الإدارة لاتخاذ ما يراه مناسبًا لمصلحة الأهلي.

وكشف مصدر رفيع المستوي بالأهلي في تصريحات خاصة لمصراوي، أن أرض العلمين ليست كذبة أو وهم ولكنها حقيقة تنقصها التوضيح فقط، قائلاً:"الأمر صحيح لكن لم يصل للنادي فعلياً أي خطابات رسمية من وزارة الإسكان أو هيئة المجتمعات العمرانية أو أي جهة مختصة بما يفيد تخصيص قطعة أرض".

وتابع المصدر:"قطعة الأرض مساحتها 43 فدان بمنطقة c4 والتي كانت مخصصه لنادي سموحة موجودة ولكن حتى الأن لم يصل شئ رسمي بنقل التخصيص للنادي الأهلي واللجنة التي تم تشكيلها ستتولي الأمر برمته وستدرس حال وصول خطاب رسمي زسيكون هناك دراسة جدوي شاملة للمشروع ".

وأتم المصدر تصريحاته بقوله:"هناك مشاورات ودية تدور شكل معين لتمويل شراء الأرض وبناء المشروع وإذا حدث ذلك فسيكون هناك مفاجأة كبيرة للغاية لا يتوقعها أحد ولن يعلن عنها النادي إلا عند تحويلها لحقيقة".