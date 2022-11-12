موعد مباراة ليفربول وساوثهامبتون اليوم.. والقنوات الناقلة.. والتشكيل المتوقع

الشارقة - اميمة ياسر - يستضيف ليفربول، نظيره ساوثهامبتون، في الخامسة، مساء اليوم السبت، على ملعب آنفيلد، ضمن مواجهات الجولة ال 16 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويدخل ليفربول اللقاء بمعنويات مرتفعة بعد فوزه علة توتنهام 2-1، في الجولة الماضية.

ويحتل ليفربول المركز الثامن عشر ب 19 نقطة، فيما يأتي ساوثهامبتون في المركز الـ18 برصيد 12 نقطة.

التشكيل المتوقع لليفربول

من المتوقع أن يدخل الألماني يورجن كلوب المباراة بالتشكيل التالي:

التشكيل: 4-2-3-1

أليسون

أندرو روبرتسون - فيرجيل فان دايك - إبراهيما كوناتي - ترنت ألكساندر آرنولد

تياجو - فابينيو - إليوت

داروين نونيز - روبيرتو فيرمينو - محمد صلاح

القناة الناقلة

تذاع المباراة على قناة بي إن سبورتس بريميوم ١.