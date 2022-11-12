موعد مباراة ليفربول وساوثهامبتون اليوم.. والقنوات الناقلة.. والتشكيل المتوقع

الشارقة - اميمة ياسر - يستضيف ليفربول، نظيره ساوثهامبتون، في الخامسة، مساء اليوم السبت، على ملعب آنفيلد، ضمن مواجهات الجولة ال 16 من الدوري الإنجليزي الممتاز.
ويدخل ليفربول اللقاء بمعنويات مرتفعة بعد فوزه علة توتنهام 2-1، في الجولة الماضية.
ويحتل ليفربول المركز الثامن عشر ب 19 نقطة، فيما يأتي ساوثهامبتون في المركز الـ18 برصيد 12 نقطة.
التشكيل المتوقع لليفربول
من المتوقع أن يدخل الألماني يورجن كلوب المباراة بالتشكيل التالي:
التشكيل: 4-2-3-1
أليسون
أندرو روبرتسون - فيرجيل فان دايك - إبراهيما كوناتي - ترنت ألكساندر آرنولد
تياجو - فابينيو - إليوت
داروين نونيز - روبيرتو فيرمينو - محمد صلاح
القناة الناقلة
تذاع المباراة على قناة بي إن سبورتس بريميوم ١.