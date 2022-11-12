تأهل منتخب مصر للإسكواش إلى نصف نهائي منافسات الفرق بكأس العالم للجامعات

القاهرة - سامية سيد - أعلن الاتحاد الرياضى للجامعات، عن نجاح منتخب مصر فى تصدر المجموعة الأولى، والتأهل إلى نصف نهائى منافسات الفرق المختلطة فى كأس العالم للجامعات للإسكواش، التى تقام فى مصر.

وحقق منتخب مصر الفوز على نظيره الإسبانى بنتيجة (2-1)، ثم على هونج كونج (3-0)، واختتم مبارياته فى المجموعة اليوم بالفوز على منتخب كوريا الجنوبية (3-0) ليتأهل كأول المجموعة الأولى برفقة هونج كونج الوصيف.

ويواجه منتخب مصر نظيره السويسرى فى نصف النهائى مساء اليوم، على أن يلعب صاحب المركز الثانى فى المجموعة الأولى هونج كونج أمام فرنسا أول المجموعة الثانية الذى حقق 4 انتصارات فى مباريات مجموعته.

ويمثل منتخب مصر فى منافسات الفرق مصطفى السرتى ويحيى النوسانى وسنا إبراهيم وجنا شيحة.