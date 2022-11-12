شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يطلب حسم موقف كهربا.. وفيريرا يدفع بناشئين جدد بالزمالك.. النشرة الرياضية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت النشرة الرياضية اليوم السبت 12 نوفمبر 2022 العديد من الأخبار المهمة، وأبرزها، منتخب مصر يحصل على راحة من التدريبات اليوم قبل السفر للكويت غدا، وكولر يطلب حسم موقف كهربا فى الأهلى.

يحصل لاعبو منتخب مصر الأول على راحة من التدريبات اليوم السبت، قبل السفر إلى الكويت غدا لمواجهة بلجيكا وديا يوم 18 نوفمبر الجارى.

وانضم محمود تريزيجيه لاعب طرابزون التركى لمعسكر منتخب مصر استعدادا لمواجهة بلجيكا وديا يوم 18 نوفمبر الجارى بالكويت ، على أن ينضم باقي المحترفين في الخارج للمعسكر في الكويت.

وينضم محمد صلاح يوم 14 نوفمبر الجاري للمعسكر ، على أن يصل باقي المحترفين يومي 14 و15 وهم محمد النني وعمر مرموش ومصطفي محمد وأحمد حسن كوكا وأحمد حجازي ، بجانب طارق حامد حال التأكد من جاهزيته.

ينتظم ثنائي النادي المصري، مروان حمدي ومحمود جاد، اليوم السبت، في معسكر الفريق المقام حالياً بالقاهرة، استعداداً لاستئناف مباريات الدوري العام، ومواجهة الزمالك في ربع نهائي كأس مصر، وذلك بعد استبعادهما من القائمة النهائية لمنتخب الفراعنة، التي تستعد لمواجهة بلجيكا فى اللقاء الودى المقرر له 18 نوفمبر الجارى.

ويستعد المصري لمواجهة نادي الزمالك 26 نوفمبر الجاري، فى اللقاء الذي يجمع الفريقين بمنافسات الدور ربع النهائي ببطولة كأس مصر نسخة الموسم الماضي.

وخاض النادى المصرى مباراتين وديتين خلال معسكره المقام حالياً بالقاهرة، حيث خسر فى الأولى أمام فريق القناة بهدف نظيف، وفاز فى الثانية على الداخلية بثلاثة أهداف مقابل هدف.

استفسر السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي من مسئولي النادي عن موقف محمود كهربا جناح الفريق الأحمر، وموعد مشاركته مع الفريق، خاصة انه موقوف من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بسبب أزمته مع نادى الزمالك، وذلك في ظل رغبة المدير الفني في الاعتماد على اللاعب خلال الفترة القادمة، نظرا لقناعة كولر بقدرات كهربا الفنية.

وطالب مارسيل كولر إدارة الأهلي بحسم موقف كهربا النهائي من إمكانية الاستعانة به في المباريات خلال الفترة المقبلة ومن ثم إدخاله في حساباته الفنية من خلال وضع خطة زمنية لتجهيز اللاعب فنيا بشكل جيد، أو إبلاغه بالموقف النهائي حال تعذر قيد اللاعب ووجود صعوبة في الاستعانة به، من أجل استبعاده من حساباته الفنية للمرحلة المقبلة ومن ثم تحديد احتياجاته الفنية في عناصر أخرى.

وأثنى كولر على قدرات محمود كهربا ويرى أنه سيمثل إضافة للأهلي وسيكون بمثابة صفقة جديدة للفريق الأحمر حال التوصل لحل بشأن أزمة إيقافه من قبل الفيفا، حيث يؤمن المدرب السويسري بقدرات اللاعب ويرغب في منحه فرصة المشاركة في مباريات الأهلي خلال الفترة القادمة.

استقر البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني لفريق الزمالك، على الدفع بمجموعة جديدة من اللاعبين الصاعدين لمنحهم الفرصة في الفترة المقبلة من خلال مشاركتهم في تدريبات الزمالك.

ويأمل فيريرا في انتقاء العناصر المميزة منهم لتدعيم الفريق بهم خاصة أن الزمالك مقبل على العديد من المباريات في الوقت المقبل من كأس مصر والدوري ودوري أبطال أفريقيا بجانب كأس رابطة الأندية.

وقام فيريرا بتصعيد العديد من الشباب وهم كل من مصطفى شكري ظهير أيسر 2001 و محمد خضري لاعب وسط 2002 و أحمد محمود ظهير أيمن 2003 ومصطفى بسيوني لاعب وسط 2003.