شكرا لقرائتكم خبر عن اختبار طبى لـ"بامبو" فى البنك الأهلى لتحديد مشاركته بالتدريبات الجماعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخضع كريم بامبو، مهاجم فريق البنك الأهلى، لاختبار طبى اليوم، تحت إشراف طبيب الفريق قبل المشاركة فى التدريبات الجماعية، للاطمئنان على اللاعب، حيث كان يعانى من الإصابة بكدمة فى القدم.

ويعود لاعبو فريق البنك الأهلى للتدريبات الجماعية اليوم عقب الراحة التى منحها خالد جلال المدير الفني لهم لمدة 48 ساعة وذلك لتجنب الإرهاق والإصابات.

ويسعى خالد جلال لاستغلال الحالة المعنوية العالية للاعبين لمواصلة تقديم مباريات قوية وحصد أكبر عدد من النقاط فى جدول ترتيب المسابقة، وتحقيق مركز بالمربع الذهبى للبطولة هذا الموسم.

ويحتل البنك الأهلي فى الوقت الحالي المركز الخامس فى جدول ترتيب الدوري بعد 3 مباريات، فاز فى واحدة وتعادل فى مباراتين ولم يخسر أى لقاء حتى الآن، ليجمع 5 نقاط من 3 مباريات.

ويستعد فريق البنك الأهلي لمواجهة بيراميدز ضمن مباريات الجولة الرابعة والمقرر لها الثالث والعشرين من شهر نوفمبر الجاري باستاد الدفاع الجوى فى الخامسة مساءً.