شكرا لقرائتكم خبر عن 16 هدفا × 108 مباريات.. أرقام عبد الرحمن مجدى مع الإسماعيلى قبل عرضه للبيع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر مجلس إدارة النادى الإسماعيلى، برئاسة يحيى الكومى، تجميد عبد الرحمن مجدى صانع ألعاب الفريق وإبعاده عن المشاركة فى المباريات مع الدراويش حتى فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، وذلك عقب قرار المجلس بعرض اللاعب للبيع بعد شكواه للنادى بداعى عدم حصوله على مستحقاته، رغم تعديل عقده وترضيته مادياً، ويرى مجلس الإسماعيلى أن اللاعب يرغب في الرحيل عن القلعة الصفراء ويرفض تحمل الأزمات المالية للنادى.

وإجمالا.. شارك عبد الرحمن مجدى مع الإسماعيلى فى 108 مباراة بجميع البطولات، بإجمالى 7781 دقيقة لعب، سجل خلالها 16 هدفاًَ وصنع 10 أهداف أخرى.

وطالب عبد الرحمن مجدى، صانع ألعاب النادى الإسماعيلى، مسئولى ناديه بسرعة حل أزمة مقدم التعاقد فى عقده والبالغ مليون و125 ألف جنيه، حيث فوجئ اللاعب برفض مسئولى البنك صرف الشيك لعدم كفاية الرصيد.

وكان الإسماعيلى قد مدد تعاقد عبد الرحمن مجدى حتى نهاية موسم 2025-2026.

وكان عبد الرحمن مجدى نجم المنتخب الأوليمبى هدفا للعديد من الأندية المحلية والخارجية نظرا للمستوى المتميز الذى ظهر به اللاعب فى الفترات السابقة، حيث شارك بصفة أساسية مع النادى الإسماعيلى فى البطولات المحلية والبطولة العربية، فضلا عن فوزة مع المنتخب الأوليمبى ببطولة أفريقيا ومشاركته مع المنتخب الأول.