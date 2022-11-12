الامارات | مونديال 2022: سانشيس يعلن قائمة منتخب قطر الرسمية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن الإسباني فليكيس سانشيس مدرب المنتخب القطري لكرة القدم أمس عن القائمة النهائية المشاركة في نهائيات كأس العالم 202 التي يستضيفها "العنابي" على أرضه اعتبارا من 20 نوفمبر المقبل وحتى 18 ديسمبر المقبل. وضمت القائمة 26 لاعبا دون اية مفاجآت تذكر بعدما احتفظ المدرب الإسباني بجل اللاعبين الذين طالما تواجدوا في المنتخب تحت إمرته منذ أن تولى الإدارة الفنية، من بينها أعمدة رئيسية على غرار أكرم عفيف والمعز علي وحسن الهيدوس والحارس سعد الشيب، فيما تواجد المدافع بوعلام خوخي ضمن القائمة رغم الأنباء التي راجت مؤخرا حول تعرضه للإصابة.

وكان المدرب قد اختار 27 لاعبا للدخول في المرحلة الأخيرة من التحضير للمونديال خلال معسكر دخله المنتخب في مدينة ماربيا الإسبانية منذ مطلع أكتوبر الماضي، لتشهد القائمة النهائية استبعاد لاعب واحد وهو عبد الرحمن فهمي لاعب الدحيل الذي لم يكن من بين الخيارات الأساسية للمدرب سانشيس.

ومن المنتظر ان تغادر بعثة المنتخب القطري اسبانيا 13 الجاري للدخول في معسكر مغلق لوضع اللمسات الأخيرة قبل استهلال مشوار المونديال بمواجهة المنتخب الإكوادوري في الافتتاح يوم 20 نوفمبر الجاري ضمن منافسات المجموعة الأولى التي تضم المنتخبين الهولندي والسنغالي.

وكان المنتخب القطري قد خاض خلال معسكر اسبانيا خمس مواجهات ودية غير رسمية خارج الفترات المدرجة على أجندة لاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا حقق فيها الفوز جميعا حيث انتصر على هندوراس وبنما والبانيا بنفس النتيجة (1-صفر) وتفوق على نيكاراغوا 2-1 وعلى غواتيمالا 2-صفر.

القائمة النهائية:

حراسة المرمى: سعد الشيب ومشعل برشم (السد) ويوسف حسن (الغرافة)

الدفاع: بيدرو ميغيل، ومصعب خضر، وطارق سلمان، وبوعلام خوخي، وعبد الكريم حسن (السد)، وبسّام الراوي، وإسماعيل محمد (الدحيل)، وهمام الأمين (الغرافة)، وجاسم جابر (العربي).

الوسط: مصطفى طارق، وعلي أسد، ومحمد وعد، وسالم الهاجري، وحسن الهيدوس (السد)، وكريم بوضياف، وعاصم مادبو (الدحيل) وعبدالعزيز حاتم، ونايف الحضرمي (الريان)، وخالد منير(الوكرة).

الهجوم: أحمد علاء الدين (الغرافة)، وأكرم عفيف (السد)، والمعز علي، ومحمد مونتاري (الدحيل).