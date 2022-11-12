شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بث مباشر مباراة فولفسبورج ضد هوفنهام بالدوري الألماني اليوم السبت 12-11-2022 والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - تزايد البحث خلال الساعات الماضية حول مباراة فولفسبورج ضد هوفنهام في الدوري الألماني.

يستعرض "الخليج 365"، موعد مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي فولفسبورج، مع نظيره هوفنهايم، في إطار منافسات السادسة عشر من بطولة الدوري الألماني.

◄ ما هو موعد مباراة فولفسبورج وهوفنهايم في الدوري الألماني؟



وتقام المباراة التي سوف تجمع بين فريقي فولفسبورج، ونظيره هوفنهايم، اليوم السبت الموافق الثاني عشر من شهر نوفمبر الجاري.

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ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة عند الساعة الرابعة والنصف بتوقيت القاهرة، والخامسة والنصف بتوقيت مكة المكرمة، والسادسة والنصف بتوقيت أبوظبي.

ويحتل فولفسبورج المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري الألماني برصيد 20 نقطة، بينما يتواجد هوفنهايم في المركز العاشر برصيد 18 نقطة.

وتذاع المباراة التي سوف تجمع بين فريقي فولفسبورج ونظيره هوفنهايم، عبر قنوات بي إن سبورتس الناقل الحصري لبطولة الدوري الألماني.