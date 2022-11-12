شكرا لقرائتكم خبر عن زياد فرج يبدأ مرحلة التأهيل قبل المشاركة فى تدريبات المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ زياد فرج، لاعب النادي المصري، برنامجاً تأهيلياً تحت إشراف الجهاز الطبي للفريق، وذلك بعدما تعافى من الإصابة التى لحقت به مؤخراً فى القدم وحرمته من المشاركة مع انطلاقة المصري بالدوري العام، ومن المقرر أن تبدأ مشاركة اللاعب فى التدريبات الجماعية خلال الفترة المقبلة.

ويستعد النادي المصري لمواجهة نادي الزمالك 26 نوفمبر الجاري، فى اللقاء الذي يجمع الفريقين بمنافسات الدور ربع النهائي ببطولة كأس مصر نسخة الموسم الماضي.

وخاض النادى المصرى مباراتين وديتين خلال معسكره المقام حالياً بالقاهرة، خسر الأولى أمام فريق القناة بهدف نظيف، وفاز فى الثانية على الداخلية بثلاثة أهداف مقابل هدف.

ومن المقرر أن يخوض المصرى مباراتين وديتين خلال الفترة المقبلة داخل معسكره، حيث يلتقى يوم الأحد الثالث عشر من نوفمبر مع فريق حرس الحدود، وذلك قبل يوم واحد من مباراة الفريق أمام سيراميكا.

من ناحية أخرى، اطمأن الجهاز الفنى للنادى المصرى بقيادة إيهاب جلال، على جاهزية أحمد مسعود حارس مرمى الفريق، والذى شارك فى المباراة الودية التى جمعت المصرى والداخلية فى إطار استعدادات الفريقين لاستئناف مباريات الدورى العام، وانتهت بفوز المصرى بثلاثة أهداف مقابل هدف.