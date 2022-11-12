شكرا لقرائتكم خبر عن شوقى غريب يعالج أزمة إهدار الفرص فى المقاولون قبل مواجهة الأهلى بالكأس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعكف الجهاز الفني لفريق المقاولون العرب، بقيادة شوقي غريب، على معالجة أزمة إهدار الفرص وندرة الأهداف، استعداداً للقاء المرتقب مع النادي الأهلي، والمقرر له 27 نوفمبر الجارى، ضمن منافسات الدور ربع النهائي ببطولة كأس مصر، حيث يسعى المقاولون العرب لتحقيق مفاجأة أمام المارد الأحمر.

ولم يسجل لاعبو المقاولون العرب سوى هدف وحيد منذ انطلاق مسابقة الدوري العام، وخاض المقاولون 3 جولات، انتهت جميعها بالتعادل، حيث تعادل فى المباراة الأولى أمام غزل المحلة بهدف لمثله، وسجل هدف المقاولون فادي فريد، قبل أن يتعادل سلبياً مع فاركو وفيوتشر.

وسادت حالة من الجدية والتركيز في تدريبات المقاولون العرب، وعقد شوقي غريب عدة جلسات مع اللاعبين لتحفيزهم قبل اللقاء المرتقب وتصحيح أخطاء المباريات الماضية.

وكان المقاولون العرب قد فاز ودياً على فريق سبورتنج السكندري بثلاثة أهداف نظيفة في المباراة الودية التي أقيمت في إطار استعداد المقاولون العرب لمواجهة الأهلي في كأس مصر.

وحرص شوقي غريب المدير الفني على منح الفرصة لعدد من اللاعبين الذين لم يشاركوا في بطولة الدوري، وحرص المهندس محمد عادل فتحي المشرف العام على الكرة عضو مجلس إدارة النادي على متابعة اللقاء واطمأن على حالة الفريق مشيدا بجاهزية اللاعبين.