شكرا لقرائتكم خبر عن سيف هانى لاعب يد الأهلى يجرى جراحة الصليبى فى فرنسا الشهر المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر مسئولو النادى الأهلى على سفر سيف هانى "فوكس" لاعب فريق كرة اليد مطلع شهر ديسمبر المقبل إلى فرنسا لإجراء جراحة الرباط الصليبى.

وأصيب فوكس بالرباط الصليبى مؤخراً أثناء مشاركته مع الفريق الأحمر فى بطولة كأس العالم للأندية "سوبر جلوب" شهر أكتوبر الماضى فى السعودية.

وفاز الأهلى فى الجولة الماضية بدورى كرة اليد على طلائع الجيش بنتيجة 32 / 25 قبل تأجيل مباراة سبورتنج.

فيما تقام الجولة السابعة عشرة بدورى المحترفين لكرة اليد، يوم 1 ديسمبر المقبل بلقاءات بين كلا من، البنك الأهلى مع هليوبوليس و جزيرة الورد مع القناة و الطيران مع طلائع الجيش و الزهور مع هليوليدو و الزمالك مع الشمس و الجزيرة مع العبور و الأهلى مع سبورتنج و المعادى مع دلفى والأوليمبى مع سموحة.