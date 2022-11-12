شكرا لقرائتكم خبر عن مشاهد من تتويج البعثة المصرية ببطولة أفريقيا للاسكواش فى زيمبابوى.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نتائج مميزة حققتها البعثة المصرية للاسكواش فى بطولة أفريقيا، التى أقيمت فى زيمبابوي بمشاركة 15 دولة أفريقية، وتحت رعاية الاتحاد الأفريقي، وحصدت البعثة المصرية لقب الفرق على مستوى الرجال والسيدات وكذلك الألقاب الفردية، لتحقق العلامة الكاملة.

وكان منتخب مصر للسيدات، وكذلك الرجال، قد حققا بطولة أفريقيا، بعد الفوز في المباراة النهائية على منتخب جنوب أفريقيا للرجال وكذلك السيدات، بنفس النتيجة، شوطين مقابل شوط.

كما توجت منة وليد ببطولة أفريقيا بالمنافسات الفردية بعد الفوز في النهائي على مواطنتها كنزي أيمن بنتيجة 3/2، فيما توج ياسين الشافعي بلقب الرجال بعد الفوز على مواطنه خالد لبيب بنتيجة 3/1.

وكانت آخر نسخه للبطولة عقدت في 2013 في ناميبيا، وجاءت أسماء البعثه الرسمية لمصر المشاركة في البطولة من إداريين و لاعبين كالتالي:

الإداريين:

رئيساً للبعثة

- دكتور/حسام محمد جاد رجب

إدارى البعثه

- المهندسه/ أمنه أحمد ماجد الطرابلسى

مديراً فنياً للبعثة

- الكابتن/ محمد عثمان محمود زكى القيعى

اللاعبات:

-منه الله وليد حسن المندوه هديه

-نور محمد إبراهيم وجيه يوسف

-كنزى أيمن صابر سيد

اللاعبين :

- خالد محمد لبيب مصطفى

-سيف الدين ياسر مصطفى الشناوى

-ياسين أيمن شافعى خليل