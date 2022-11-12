شكرا لقرائتكم خبر عن حكاية نجم.. طارق يحيى "إيدر" الكرة المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تزخر الكرة المصرية بالعديد من المواهب الكروية، التى لا يمكن أن تسقط من أذهان عشاق الساحرة المستديرة، بفضل الأداء الرجولى والمهارى الذى قدموه على مدار تاريخهم على المستطيل الأخضر، ويسلط ”الخليج 365” الضوء على حكاية جديدة اليوم بطلها طارق يحيى، نجم الزمالك ومنتخب مصر الأسبق الملقب بـ"إيدر الكرة المصرية".

بدأ يحيى مشواره مع الساحرة المستديرة فى الـ19 من عمره بانضمامه لأحد أندية كفر الشيخ مسقط رأسه، وسنحت له فرصة للعب أمام الزمالك واستغلها بتقديم مستوى طيب.

وسجل يحيى هدفين فى مرمى الزمالك لينتقل بعدها للقلعة البيضاء مع الناشئين، وصعد طارق يحيى للفريق الأول، ولعب أول مباراة أمام المنصورة فى كأس مصر، وفاز الزمالك بها برباعية نظيفة.

وتعد مباراة الزمالك أمام إيسكو عام 82 أشهر مبارياته مع الأبيض، حيث فاز الزمالك بنصف دستة أهداف، وكان نصيبه منها ثلاثة أهداف، كما اشتهر طارق بالإجادة أمام الأهلى فهو الذى هز شباك الأحمر فى مباراة انتهت بالتعادل بهدفين، وهو أيضا الذى ألقى الكرسى فى الكلوب بعد أن حقق الفوز على الأهلى فى رمضان بعد أيام من فوزه بالدورى.

أحرز مع الزمالك بطولة الدورى أعوام 84 و88 و1992 وكأس أفريقيا 84 و86 وسجل هدف الفوز فى مرمى الاتحاد فى نهائى كأس مصر 88، وفى نفس العام فاز الزمالك بالبطولة الأفروأسيوية.

كما ساهم فى تتويج المنتخب المصرى ببطولة كأس الأمم الأفريقية 1986 بالقاهرة، وكان ثانى هدافى جيله برصيد 67، منها 51 هدفا فى مسابقة الدورى يحتل بهم المركز الثامن فى قائمة هدافى الفريق فى مسابقة الدورى، وسجل 6 أهداف فى كأس مصر، وسجل 10 أهداف فى البطولات الأفريقية.

عمل كمدرب مساعد مع فرق القناة والشرقية والزمالك فى الفترة من عام 1999 حتى 2003، ثم مدير فنى لأندية نبروه وطنطا والمصرية للاتصالات فى الفترة من 2003 حتى 2008، ثم مدرب مساعد فى جهاز الزمالك عام 2008.

كما عمل مديرا فنيا لأندية أسمنت السويس والإنتاج الحربى ومصر المقاصة منذ 2008 حتى 2012، وتولى تدريب فريق هجر السعودى 2012، ومصر للمقاصة 2013، والمصرى والإسماعيلى وطلائع الجيش والشرقية، وبتروجت، وسموحة، وتولى تدريب الزمالك لفترة مؤقتة قبل أن يتولى الصربى ميتشو القيادة الفنية للفريق الأبيض.