عبد الرحمن مجدى يخطط لفسخ عقده مع الإسماعيلى قبل الميركاتو الشتوى

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القاهرة - سامية سيد - يخطط عبد الرحمن مجدى، صانع ألعاب النادى الإسماعيلى، لفسخ عقده مع القلعة الصفراء قبل فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، وطالب اللاعب وكيل أعماله بتصعيد شكواه ضد الدراويش للحصول على حكم بأحقيته فى فسخ التعاقد بشكل قانونى.

وقرر مجلس إدارة النادى الإسماعيلى، برئاسة يحيى الكومى، تجميد عبد الرحمن مجدى وإبعاده عن المشاركة مع المباريات مع الدراويش حتى فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، وذلك عقب قرار المجلس بعرض اللاعب للبيع بعد شكواه للنادى بداعى عدم حصوله على مستحقاته رغم تعديل عقده وترضيته مادياً، ويرى مجلس الإسماعيلى أن اللاعب يرغب فى الرحيل عن القلعة الصفراء ويرفض تحمل الأزمات المالية للنادى.

وطالب عبد الرحمن مجدى، صانع ألعاب النادى الإسماعيلى، مسئولى ناديه بسرعة حل أزمة مقدم التعاقد فى عقده والبالغ مليون و125 ألف جنيه، حيث فوجئ اللاعب برفض مسئولى البنك صرف الشيك لعدم كفاية الرصيد ، وكان الإسماعيلى قد مدد تعاقد عبد الرحمن مجدى حتى نهاية موسم 2025-2026.

وكان عبد الرحمن مجدى نجم المنتخب الأوليمبى هدفا للعديد من الأندية المحلية والخارجية نظرا للمستوى المتميز الذى ظهر به اللاعب فى الفترات السابقة، حيث شارك بصفة أساسية مع النادى الإسماعيلى فى البطولات المحلية والبطولة العربية، فضلا عن فوزة مع المنتخب الأوليمبى ببطولة أفريقيا ومشاركته مع المنتخب الأول.