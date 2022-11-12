شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب مصر للشباب يواجه بنين ودياً 17 و20 نوفمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه منتخب مصر للشباب مواليد 2003، بقيادة محمود جابر، نظيره البنيني ودياً يوميّ 17 و20 نوفمبر الجارى، فى إطار استعدادات الفراعنة لبطولة كأس الأمم الأفريقية التي تحتضنها مصر فبراير 2023.

ويخوض منتخب مصر للشباب معسكرا مغلقا حاليا، وأدى الفريق تدريبه الثاني أمس باستاد الدفاع الجوى، وشارك فى مران المنتخب جميع لاعبي المنتخب الذين وقع عليهم الاختيار، وعقد محمود جابر محاضرة فنية مع اللاعبين قبل المران شهدت التركيز على بعض الجمل الفنية والخططية.

من جانبه، أكد محمود جابر، المدير الفني لمنتخب الشباب، أنه يسعى لاكتشاف أكبر عدد من اللاعبين للاستفادة فنياً بهم في منتخب الشباب خلال الفترة القادمة.

وقال المدير الفني لمنتخب الشباب في تصريحات تليفزيونية، "تم الاستقرار على إقامة مباراتين وديتين لمنتخب الشباب أمام منتخب بنين في الفترة القادمة ونسعى لمواجهة أكثر من منتخب أفريقي في الفترة المقبلة وتحقيق أكبر مكسب من الاحتكاك الأفريقي".

وتابع، "منتخب الشباب يضم عددا من معظم لاعبي أندية الدوري الممتاز وليس الأهلي والزمالك فقط ". وأوضح أن منتخب الشباب سيكون نواة للمنتخب الأول في المستقبل وتقديم أكثر من لاعب مميز للكرة المصرية في السنوات القادمة.

وأوضح أن "منتخب الشباب نواة المنتخب الأول فى المستقبل، وهو مستقبل الكرة فى مصر، ونحن نمتلك قاعدة كبيرة من اللاعبين المميزين في الوقت الحالى".

وأتم تصريحاته قائلا، "منتخب الشباب لن يقتصر على لاعبي القطبين الأهلي والزمالك فقط ونضم لاعبين من مختلف أندية الدوري الممتاز ونتمنى مشاركتهم باستمرار مع فرقهم بالدوري".