شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة عمر معوض بكدمة وجاهزيته لمباراة منتخب الناشئين مع المغرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مسئولو منتخب مصر للناشئين مواليد 2006 أن إصابة عمر معوض قائد الفريق في مباراة تونس أمس بالتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا، عبارة عن كدمة فى القدم، ولن تمنعه من المشاركة أمام المغرب فى الجولة الثالثة الاثنين المقبل.

منتخب مصر فاز على تونس بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد ليحيي آماله فى التأهل بعد هزيمته بالجولة الأولى أمام ليبيا بهدفين مقابل هدف.

وجاء منتخب مصر فى المركز الثاني برصيد 3 نقاط ، بعدما حقق أول انتصاره أمس الجمعة على حساب تونس، وحل المنتخب الليبي فى المركز الثالث برصيد 3 نقاط، بينما يقبع منتخب تونس فى المركز الأخير بدون رصيد بعد خسارة مباراتيه أمام المغرب ومصر.

منتخب مصر للناشئين يحتاج للفوز على المغرب بهدف واحد دون رد، في المواجهة التي تجمعهما الاثنين المقبل ليضمن ناشئو الفراعنة التأهل، بشرط الا يفوز منتخب ليبيا على تونس بأكثر من ثلاثة أهداف.