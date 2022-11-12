شكرا لقرائتكم خبر عن استدعاء حسام عبد المجيد لمعسكر المنتخب الأوليمبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعد استبعاده من قائمة المنتخب الأول، قرر الجهاز الفني للمنتخب الأوليمبي، بقيادة البرازيلي ميكالي، استدعاء حسام عبد المجيد مدافع فريق الزمالك للانضمام اليوم لمعسكر المنتخب الأوليمبي المغلق بأحد فنادق القاهرة ضمن الاستعداد لمواجهة زامبيا فى التصفيات الأفريقية المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

وأدى المنتخب الأوليمبي تدريبين منذ تجمعه الخميس الماضي، ويخوض تدريبه الثالث اليوم على ملعب بتروسبورت بالتجمع فى القاهرة.

ويقود البرازيلي روجيرو ميكالى المدير الفني للمنتخب، التدريبات مع جهازه المعاون المكون من : تياجو المدرب العام ووائل رياض المدرب وعصام الحضري مدرب حراس المرمي و ليوناردو مدرب الأحمال وجواو محلل الاداء ومحمود حرب المدير الاداري والدكتور طارق سليمان رئيس الجهاز الطبي وصلاح عاشور أخصائي العلاج الطبيعي وقاسم قدري أخصائي التأهيل وخالد سرحان المترجم وعمرو سليمان الإداري ومحمد محمود وأحمد شوقي المدلكين.

وحرص ميكالى خلال التدريبات على شرح بعض الأمور الفنية للاعبين فى محاضرات لا تتوقف وشدد على اللاعبين ضرورة الالتزام بها والتركيز فى تنفيذها ، لأهميتها خلال رحلة التحديات الصعبة التى تنتظر المنتخب بالتصفيات.