التلفزيون المغربي يحصل على 10 مباريات بكأس العالم

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

أفادت تقارير مغربية بأن ‏الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة في بلادها حصولها على حقوق بث 10 مباريات من منافسات كأس العالم قطر 2022.

وتنطلق منافسات بطولة كأس العالم قطر 2022 يوم الأحد الموافق 20 نوفمبر لتستمر مبارياتها حتى يوم السبت 18 ديسمبر.

وأوقعت قرعة كأس العالم المنتخب المغربي رفقة مجموعة تضم منتخبات: كندا، بلجيكا وكرواتيا.

وجاءت قائمة المنتخب المغربي لكأس العالم قطر 2022 كالتالي:

- حراسة المرمى: ياسين بونو (إشبيلية الإسباني)، أحمد رضا التكناوتي (الوداد البيضاوي)، منير المحمدي القجوي (الوحدة السعودي).

- الدفاع: أشرف حكيمي (باريس سان جيرمان الفرنسي)، نصير مزراوي (بايرن ميونيخ الألماني)، نايف أكرد (وست هام الإنكليزي)، رومان سايس (بشيكتاش التركي)، أشرف داري (بريست الفرنسي)، جواد الياميق (بلد الوليد الإسباني)، يحيى عطية الله (الوداد البيضاوي)، بدر بانون (قطر القطري).

- الوسط: سفيان أمرابط (فيورنتينا الإيطالي)، عبد الحميد صابيري (سمبدوريا الإيطالي)، سليم أملاح (ستاندار لياج البلجيكي)، عز الدين أوناحي (أنجيه الفرنسي)، بلال الخنوس (جانك البلجيكي)، يحيى جبران (الوداد البيضاوي)

- الهجوم: حكيم زياش (تشلسي الإنكليزي)، سفيان بوفال (أنجيه الفرنسي)، أمين حارث (أولمبيك مارسيليا الفرنسي)، عبد الصمد الزلزولي (أوساسونا الإسباني)، زكرياء أبو خلال (تولوز الفرنسي)، إلياس شاعر (كوينز بارك رينجرز الانكليزي)، عبد الرزاق حمد الله (اتحاد جدة السعودي)، وليد شديرة (باري الإيطالي)، يوسف النصيري (إشبيلية).