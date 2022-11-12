مدرب فرانكفورت الأسبق لـ"الخليج 365": إعلام الغرب أعمى بشأن أخطاءه ..والعرب يستحقون تنظيم المونديال

محمد اسماعيل - القاهرة - أعرب المدرب التركي أنجين فرات مدرب منتخب كينيا عن سعادته بتنظيم كأس العالم في المنطقة العربية منتقداً الإعلام الغربي بشأن تعامله هذه النسخة.

وتنطلق بطولة كأس العالم 2022 يوم 20 نوفمبر الجاري في دولة قطر .

وقال الذي يحمل الجنسية الألمانية وسبق له تدريب إينتراخت فرانكفورت في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": أعتقد أنه الوقت المناسب تماما لدولة عربية أن تستضيف نهائيات كأس العالم.

وأضاف المدرب صاحب الأصول التركية "اعتدنا على استضافة مثل هذه البطولات الكبيره والمباريات الكبيرة فى نفس الدول المعتادة (يقصد دول اوروبا ) ومن المهم جداً أن نرى تلك الأحداث الكبيرة فى مكان مختلف هذه المرة وأعتقد أنهم سيقومون بعمل جيدا جدا ".

وأضاف " كلنا نعلم أن الإعلام الغربى أعمى بشأن الاخطاء والمشاكل التى تخصه، لكنهم على العكس تماما في الأمور التي لا تتعلق بهم ."

وأردف :" بالنسبة لمجموعة ألمانيا والتى تحتوى كوستاريكا واليابان وإسبانيا وألمانيا، أعتقد أن إسبانيا وألمانيا سيذهبون إلى مرحلة خروج المغلوب لأن كوستاريكا واليابان لا يملكون الإمكانيات لإيقاف المنتخبات الكبيرة ."

وأكمل " بالتأكيد ألمانيا لديها الإمكانيات للذهاب إلى النهائى ولكن علينا الإنتظار لنرى لأن تلك هى المرة الأولى التى تلعب فيها البطولة ف الشتاء، لذلك سيكون الموقف مختلف كليا، من النقاط المهمة أيضاً هناك فقط أسبوع للمنتخبات للتجمع قبل البطولة خاصة المانيا لذلك الوقت لن يكون كافياً لوضع الترتيبات التكتيكية لذلك هذه البطولة مختلفة تماما وأيضا الإعداد البدنى سيتأثر لأنه يتطلب حوالى ٣ اسابيع ليأتى اللاعبين لائقين بدنيا وهذا غير متوفر ."

وواصل : " لا يمكننى أن أرشح منتخب بعينه في هذه البطولة لأن في السنوات الأخيرة كل المنتخبات مستواها في تذبذب ولكن بالطبع هناك منتخبات مرشحة مثل إسبانيا وألمانيا وفرنسا والبرازيل والأرجنتين وإنجلترا."

و أوضح : "أعتقد أنه مثلما حدث فى آخر كأس عالم هناك منتخب صنع مفاجأة مثل كرواتيا وذهب إلى النهائى ، أعتقد أنه سيكون هناك مفاجأة مثل هذه وأرشح الدنمارك لفعل ذلك ، لذلك أعتقد أن هذه البطولة سيكون هناك فريق مفاجأة في النهائى أيضا ."

وبسؤاله عن صلاح أجاب :" أعتقد أن صلاح يؤدى جيداً هذا الموسم، المشكلة هى أن فريق مثل ليفربول يستخدم أسلوب الضغط العالى لذلك اللاعبين يعانون من مشاكل بدنياً وفى بعض الاوقات مستوى الفريق ككل ينخفض وأنا أشعر أنهم فى هذه الفترة الآن ولكنى متأكد أنهم سيعودون لتحقيق نتائج جيدا جدا ."

وأتم حديثه : " ليفربول لديه مدرب رائع ومشجعين رائعين وكل شئ حولهم رائع وذلك مهم جداً بالنسبة لصلاح أيضاً لأنه لا يمكنه اللعب منفردا تحتاج فريقا جيداً حولك، وعندما يبدأ الفريق فى لعب كرته الطبيعية سينعكس ذلك إيجابيا على محمد صلاح."