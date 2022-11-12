محمود أبو الرجال يُشارك في معسكر الإعداد لكأس العالم 2022

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

يشارك الحكم الدولي المصري محمود أبو الرجال في معسكر الإعداد لكأس العالم ٢٠٢٢ المقرر انطلاقه بقطر يوم ٢٠ نوفمبر الجاري بدولة قطر.

وتضم قائمة الحكام التي أعلن عنها الاتحاد الدولى فيفا 36 حكماً للساحة، و69 حكماً مساعداً و24 حكم فيديو، حيث تم اختيار هؤلاء الحكام بالتنسيق مع الاتحادات القارية.

وجاءت اختيارات فيفا للحكام لتضم 13 حكماً عربيًا، بينهم 3 حكام ساحة هم الجزائري مصطفى غربال، والإماراتي محمد عبد الله والقطري عبد الرحمن الجاسم، والمساعدين المصرى محمود أبو الرجال، والجزائريان عبد الحق إتشعلي وقوراري مقران والقطريان طالب المري وسعود أحمد، والإماراتيان محمد الحمادي وحسن المهري، بالإضافة إلى 3 حكام فيديو وهم القطري عبد الله المري، والمغربيان رضوان جياد وعادل زوراق.