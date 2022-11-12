قطر.. لتجنب مصير جنوب أفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

تستعد دولة قطر لاستضافة أول بطولة كأس عالم في الشرق الأوسط؛ حين تُقام على أرضها منافسات نسخة 2022 من المسابقة.

وتنطلق منافسات بطولة كأس العالم قطر 2022 يوم الأحد الموافق 20 نوفمبر لتستمر مبارياتها حتى يوم السبت 18 ديسمبر.

ويقع المنتخب القطري ـ صاحب الأرض ـ في المجموعة الأولى رفقات منتخبات: هولندا، السنغال والإكوادور.

ويسعى العنابي ـ بحسب ما يُطلق على المنتخب القطري ـ لتجنب مصير جنوب أفريقيا في نسخة عام 2010 التي استضافتها على أرضها.

ويُعد منتخب الأولاد هو صاحب الأرض الوحيد الذي خرج من دور المجموعات بكأس العالم عند استضافتها.

ووقع منتخب البافانا بافانا في كأس العالم 2010 بمجموعة ضمت منتخبات: أوروجواي، المكسيك وفرنسا؛ إذ أنهى مشاركته ثالثًا في المجموعة برصيد 4 نقاط بفارق الأهداف عن نظيره المكسيكي الذي حلّ ثانيًا خلف أوروجواي.

يُذكر أن البطولة التي انطلقت لأول مرة في عام 1930 لُعبت منها 22 نسخة قبل مونديال قطر 2022؛ إذ يُعد المنتخب البرازيلي الأكثر تتويجًا باللقب بواقع 5 نسخة.

وجاءت القائمة النهائية لمنتخب قطر لكأس العالم 2022 كالتالي:

حراسة المرمى: مشعل برشم - سعد الشيب - يوسف حسن.

خط الدفاع: بيدرو ميجيل - مصعب خبر - طارق سلمان - بسام الراوي - بوعلام خوخي - عبد الكريم حسن - إسماعيل محمد - همام أحمد - جابر باسم.

خط الوسط: عاصم مادبو - علي أسد - محمد وعد - سالم الهاجري - مصطفى طارق - كريم بوضياف - عبد العزيز حاتم - نايف الحضرمي - أحمد علاء الدين.

خط الهجوم: المعز علي - محمد مونتاري - حسن الهيدوس - أكرم عفيف - خالد منير.

ويخوض المنتخب القطري مباراته الأولى ضد منتخب "الإكوادور" 20 الشهر الجاري على ملعب "البيت"، ثم مواجهة منتخب السنغال في 25 من نفس الشهر على ملعب "الثمامة".