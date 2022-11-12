بالمستندات.. هل يحق للأهلي شطب هناء حمزة وإبراهيم عيسى؟

محمد اسماعيل - القاهرة - أحال مجلس إدارة الأهلي ملف كامل عن هناء حمزة وابراهيم عيسى عضوا النادي للجمعية العمومية العادية المقرر لها يومي 28 و29 نوفمبر الجاري للبت في إسقاط عضويتهما.

وقال مصدر لـ"الخليج 365" إن مجلس إدارة الأهلي أقر فعليًا إحالة ملف كامل للجمعية العمومية لاتخاذ القرار النهائي في هذا الشأن طبقًا لما تنص عليه لائحة النادي الخاصة.

نظام النادي

وتجيز لائحة الأهلي الخاصة التي اعتمدتها اللجنة الأولمبية المصرية ونشرت في الجريدة الرسمية بتاريخ العاشر من أكتوبر لعام 2018 إسقاط العضوية ويكون صاحب القرار الجمعية العمومية.

وتحدد اللائحة في الباب السابع الحالات التي تضع عضو الجمعية العمومية تحت طائلة العقوبات حيث إن المادة 102 تلزم الأعضاء باحترام نظام النادي وقرارات مجلس الإدارة والتعليمات واللوائح وفي حالة الإخلال بالنظام توقع عليه العقوبات.

خطوات

وقبل الإحالة للجمعية العمومية تلزم اللائحة الإدارة التنفيذية باتخاذ عدة خطوات في المادة 103 أولها تحرير شكوى أو تقرير بالمخالفات ثم عرضها على المدير التنفيذي الذي عليه احالتها للتحقيق بواسطة لجنة تحقيق بالتوازي مع إخطار العضو المخالف والتحقيق معه.

وقال مصدر بالأهلي لـ"الخليج 365":" اتخذت إدارة النادي كل الخطوات التي تتضمنها اللائحة ومن بينها شكوى رسمية ثم إحالتها للتحقيق في الشئون القانونية واستدعاء لهما ثم تقرير كامل عن التحقيق للمجلس بالتوصيات والتي تم الموافقة عليها وإحالتها للجمعية العمومية، والتي صاحبت الرأي النهائي في تلك الأمور".

وأوضح:" هناك تجاوز حدث ومجلس الإدارة طبق الخطوات القانونية بالكامل، الأمر لا يتوقف عند هذا الحد وهناك أسماء أخرى سيتم معها نفس الخطوات ما لم تتوقف عن التجاوز في حق مجلس الإدارة والجمعية العمومية وسمعة الكيان الكبير".

تظلم

ويحق للطرف الأخر التظلم من قرار مجلس الإدارة وتجبر اللائحة الأخير بتشكيل لجنة للتظلمات من رئيس وعضوين من جال القضاء - غير أعضاء النادي - للنظر في التظلم بالإضافة إلى درجة أخرى أخيرة باللجوء لمركز التسوية والتحكيم الرياضي.

وتقام الجمعية العمومية العادية للأهلي يومي 28 و29 نوفمبر الجاري، لمناقشة 10 بنود بجدول الأعمال من ضمنها النظر في التوصيات الخاصة بالشئون القانونية التي أوصت بشطب عضوية حمزة وعيسى.