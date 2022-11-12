الامارات | سون في القائمة النهائية لمنتخب كوريا الجنوبية رغم "إصابة خطيرة في الوجه"

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وقع الاختيار في القائمة النهائية لمنتخب كوريا الجنوبية المشارك في كأس العالم قطر 2022، على سون هيونغ-مين مهاجم توتنهام الإنكليزي، لكن من غير الواضح ما إذا كان سيلعب بعد إصابة خطيرة في الوجه. وأصيب قائد منتخب كوريا الجنوبية بكسر على مستوى عينه اليسرى، خلال مباراة في دوري أبطال أوروبا مع توتنهام ثم خضع لعملية جراحية الأسبوع الماضي.

وقال البرتغالي باولو بينتو مدرب كوريا الجنوبية لدى الاعلان عن التشكيلة الرسمية لخوض غمار كأس العالم "نحن على اتصال به وبالجهاز الطبي في توتنهام". واضاف "اما تحديد اليوم الذي يمكنه فيه المشاركة في تدريبات الفريق، فلا نملك هذه المعلومات في الوقت الحالي، فنحن في حاجة إلى الانتظار، نحتاج إلى تحليل وضعه يوما بعد يوم".

وتابع "لدينا الوقت لاتخاذ القرار. أهم شيء أن يتعافى بأفضل طريقة ممكنة ويشعر بالراحة ومن ثم سنتخذ القرار النهائي". واختار بينتو اللاعب الذي يمكن ان يحل بدلا من سون في حال عدم تعافيه تماما من اصابة وهو أوه هيون-غيو الذي سيتدرب مع المنتخب في قطر. وستكون المباراة الافتتاحية لكوريا الجنوبية ضد الأوروغواي في 24 الحالي. وكتب سون الذي سجل 35 هدفا في 106 مباراة دولية على وسائل التواصل الاجتماعي هذا الأسبوع "لا أطيق الانتظار لتمثيل بلدنا الجميل، أراكم قريبا". كما تلعب كوريا الجنوبية مع غانا والبرتغال في المجموعة الثامنة.

تشكيلة كوريا الجنوبية:

حراسة المرمى: كيم سيونغ-غيو (الشباب السعودي)، سونغ بوم-كون (تشونبوك موتورز) ، جو هيون-وو (أولسان)

الدفاع: كوون كيونغ وون (غامبا أوساكا الياباني) ، كيم مون-هوان (تشونبوك موتورز)، كيم مين جاي (نابولي الايطالي)، كيم يونغ-غوون (أولسان)، كيم جين-سو (تشونبوك موتورز)، كيم تاي-هوان (أولسان)، يون جونغ-غيو (سيول)، تشو يو-مين (دايجون هانا سيتيزن)، هونغ تشول (دايغو إف سي)

الوسط: كوون تشانغ-هون (غيمتشيون سانغمو)، نا سانغ-هو (أف سي سيول)، بايك سيونغ-هو (تشونبوك موتورز)، لي كانغ-إن (ريال مايوركا الاسباني)، لي جاي-سونغ (ماينتس ألالماني)، جيونغ وو-يونغ (فرايبورغ ألالماني)، هوانغ إين-بيوم (أولمبياكوس اليوناني)، هوانغ هي تشان (ولفرهامبتون إلانكليزي)، سون جون-هو (شاندونغ تايشان الصيني)، سونغ مين- كيو (تشونبوك موتورز)، جونغ وو-يونغ (السد القطري)

الهجوم: سون هيونغ-مين (توتنهام الإنكليزي)، تشو غيو-سونغ (تشونبوك موتورز)، هوانغ أوي-جو (أولمبياكوس اليوناني)