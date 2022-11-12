شكرا لقرائتكم خبر عن 5 أهلاوية و4 زملكاوية فى قائمة المنتخب النهائية لمواجهة بلجيكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن روي فيتوريا قائمة منتخب مصر النهائية التى ستخوض الجزء الثاني من معسكر الفراعنة، وبعدها تخوض مباراة بلجيكا الودية فى الكويت.

ويغيب منتخب مصر عن كأس العالم 2022 بعد فشل التأهل وخسارة مقعده لصالح منتخب السنغال، لكنه سيشارك في استعدادات بلجيكا لمونديال قطر بمواجهته فى الكويت.

وشهدت القائمة النهائية للفراعنة تواجد 5 لاعبين من الأهلى بعد إصابة محمود متولى واستبعاد محمد شريف وأحمد عبد القادر، وتعذر انضمام ياسر إبراهيم بسبب الإجهاد، وهم: "محمد الشناوى وأكرم توفيق وحمدى فتحى ومجدى أفشة وطاهر محمد طاهر".

بينما تواجد 4 لاعبين من الزمالك هم: "محمد عواد وعمر جابر وإمام عاشور وأحمد سيد زيزو"، فيما تم استبعاد حسام عبد المجيد وعبد الله جمعة وعمرو السيسى.

القائمة التى أعلنها روى فيتوريا للمعسكر الممتد من 13 نوفمبر حتى 18 من الشهر نفسه ضمّت 24 لاعبًا:

حراسة المرمى: محمد الشناوي (الأهلي) - أحمد الشناوي (بيراميدز) - محمد عواد (الزمالك).

خد الدفاع: عمر جابر (الزمالك) - أكرم توفيق (الأهلي) - أحمد حجازى (اتحاد جدة السعودي) - على جبر (بيراميدز) - أسامة جلال (بيراميدز) - محمود علاء (الاتحاد) - محمد حمدى (بيراميدز) - حسين السيد (المصرى).

خط الوسط: طارق حامد (اتحاد جدة السعودي) - حمدي فتحي (الأهلي) - محمد النني (أرسنال الإنجليزي) - إمام عاشور (الزمالك) - محمود حمادة (فاركو) - محمد مجدى "أفشة" (الأهلي) - طاهر محمد طاهر (الأهلي) - أحمد سيد "زيزو" (الزمالك) - محمد صلاح (ليفربول الإنجليزي) - محمود حسن "تريزيجيه" (طرابزون سبور التركي).

خط الهجوم: أحمد حسن كوكا (ألانيا سبور التركي) -عمر مرموش (فولفسبورج الألماني) - مصطفي محمد (نانت الفرنسي).

وشهدت القائمة استبعاد كل من: محمود جاد، حسام عبد المجيد، عبد الله جمعة، باهر المحمدي، مططفي زكي زيكو، أحمد عبد القادر، عمرو السيسي، مروان عطية ، مروان حمدي ، محمد شريف، أحمد ياسر ريان، خالد صبحى.