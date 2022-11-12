شكرا لقرائتكم خبر عن 4 انتصارات و9 هزائم.. ماذا قدم إيهاب جلال أمام الزمالك قبل مواجهة الكأس؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض إيهاب جلال، المدير الفني للنادي المصري، تحدياً قوياً عندما يلتقي مع الزمالك فى اللقاء الذي يجمع الفريقين يوم 26 نوفمبر الجارى، ضمن منافسات الدور ربع النهائي ببطولة كأس مصر.

وسبق والتقى إيهاب جلال بنادي الزمالك فى 15 مباراة سابقة خلال قيادته لـ 6 فرق مختلفة وهي: بيراميدز، المصري، الإسماعيلي، كهرباء الإسماعيلية، مصر المقاصة وتليفونات بني سويف.

ونجح إيهاب جلال، خلال الـ 15 مواجهة، فى حصد 4 انتصارات وخسر 9 مباريات وتعادل مرتين، وسجلت فرق إيهاب جلال 15 هدفاً في شباك الزمالك، بينما استقبلت شباكها 25 هدفاً أخر.

وجاءت مواجهات إيهاب جلال أمام الزمالك كالتالي:

إيهاب جلال

مع بيراميدز موسم 2022

ـ خسر 3/2

مع الاسماعيلي موسم 2021

ـ خسر 2/0

ـ خسر 1/0

مع مصر المقاصة

في موسم 2020

ـ خسر 4/1

ـ خسر 1/0

في موسم 2017

ـ فاز 2/0

ـ فاز 1/0

في موسم 2016

ـ خسر 3/1

ـ تعادل 2/2

في موسم 2015

فاز 2/1

خسر 3/1

مع المصري موسم 2019

ـ فاز 2/1

مع تليفونات بني سويف موسم 2014

ـ خسر 2/1

ـ تعادل 0/0

مع كهرباء الاسماعيلي في موسم 2007

ـ خسر 3/0