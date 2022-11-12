شكرا لقرائتكم خبر عن شوقى غريب يرفع درجة التأهب فى المقاولون استعداداً للأهلى.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رفع شوقى غريب، المدير الفني للمقاولون العرب، درجة التأهب فى تدريبات المقاولون العرب، استعداداً للقاء المرتقب مع النادي الأهلي، والمقرر له يوم 27 نوفمبر الجارى، ضمن منافسات الدور ربع النهائي ببطولة كأس مصر، حيث يسعى المقاولون العرب لتحقيق مفاجأة أمام الفريق الأحمر.

وسادت حالة من الجدية والتركيز في تدريبات المقاولون العرب، وعقد شوقي غريب عدة جلسات مع اللاعبين لتحفيزهم قبل اللقاء المرتقب وتصحيح أخطاء المباريات الماضية.



المقاولون العرب



تدريب المقاولون العرب



تدريب فريق المقاولون



مران المقاولون

وكان المقاولون العرب قد فاز ودياً على فريق سبورتنج السكندري بثلاثة أهداف نظيفة في المباراة الودية التي أقيمت في إطار استعداد المقاولون العرب لمواجهة الأهلي في كأس مصر.

وحرص شوقي غريب المدير الفني على منح الفرصة لعدد من اللاعبين الذين لم يشاركوا في بطولة الدوري، وحرص المهندس محمد عادل فتحي المشرف العام على الكرة عضو مجلس إدارة النادي على متابعة اللقاء واطمأن على حالة الفريق مشيدا بجاهزية اللاعبين.