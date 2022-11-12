شكرا لقرائتكم خبر عن راحة 48 ساعة لـ شريف وعبد القادر قبل الانتظام فى تدريبات الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصل الثنائى محمد شريف وأحمد عبد القادر لاعبا النادى الأهلى على راحة السبت والأحد قبل الانتظام فى تدريبات المارد الأحمر بداية من الاثنين المقبل باستاد مختار التتش بعد استبعادهما من منتخب مصر فى ودية بلجيكا.

ويعود لاعبو النادى الأهلى للتدريبات الاثنين المقبل بعد راحة 5 أيام ضمن برنامجه الإعدادى خلال فترة توقف مسابقة الدوري للموسم الحالي، والذى شهد خوض 6 مباريات ما بين دوري أبطال أفريقيا والدوري المصري وكأس السوبر المصرى.

وأعلن روي فيتوريا قائمة منتخب مصر الأخيرة التى ستخوض الجزء الثاني من معسكر الفراعنة، وبعدها تخوض مباراة بلجيكا الودية فى الكويت.

الجزء الأول من معسكر منتخب مصر شهد وجود اللاعبين المحليين فقط بعد توقف مسابقة الدوري المصري قبل فترة التوقف الدولي، ومن المقرر أن تشهد المرحلة الثانية وجود المحترفين بصورة طبيعية.

وشهدت القائمة استبعاد كل من: محمود جاد، حسام عبد المجيد، عبد الله جمعة، باهر المحمدي، مططفي زكي زيكو، أحمد عبد القادر، عمرو السيسي، مروان عطية، مروان حمدي، محمد شريف، أحمد ياسر ريان، خالد صبحى.