شكرا لقرائتكم خبر عن الطلائع يتفق على أولى ودياته بمعسكر القاهرة بمواجهة الداخلية غداً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اتفق الجهاز الإدارى بنادى طلائع الجيش مع نظيره فى الداخلية على إقامة مباراة ودية تجمع الفريقين غداً الأحد استعداداً لإستئناف مباريات الدوري، ويدخل فريق طلائع الجيش بقيادة محمد يوسف اليوم، السبت، معسكرا مغلقا بالقاهرة حتى نهاية الأسبوع الجارى، لرفع الكفاءة الفنية والبدنية للاعبيه وتجهيزهم بالشكل الأمثل ضمن خطة تصحيح مسار الفريق فى ظل القيادة الفنية الجديدة.

وتتوقف بطولة الدورى المصرى فى الفترة الحالية بسبب استضافة مصر قمة المناخ، بالإضافة لفترة التوقف الدولى التى تسبق بطولة كأس العالم 2022، والتى تستضيفها قطر.

وتنتظر طلائع الجيش مباراة صعبة مع الأهلى فى الثانى من ديسمبر المقبل بالأسبوع الخامس لمسابقة الدورى الممتاز، ويليها مواجهة صعبة أيضاً مع الزمالك فى السابع من ديسمبر المقبل بالأسبوع السادس للمسابقة.

وأعلن نادى طلائع الجيش، بشكل رسمى، التعاقد مع محمد يوسف لتولي منصب المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم خلفا لعلاء عبد العال.

وأكمل يوسف إجراءات تعاقده مع النادي بعد توقيعه على العقود خلال جلسة جمعته بالعميد أيمن سعيد المشرف العام على الكرة بنادي الطلائع.

وكان علاء عبد العال قد تقدم باعتذار عن عدم الاستمرار في منصبه عقب الخسارة أمام الاتحاد السكندري في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الثالثة لبطولة الدوري المصري الممتاز بنتيجة 3-1