شكرا لقرائتكم خبر عن محمود جاد ومروان حمدى ينتظمان فى معسكر المصرى بعد الاستبعاد من المنتخب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينتظم ثنائي النادي المصري، مروان حمدي ومحمود جاد، اليوم السبت، في معسكر الفريق المقام حالياً بالقاهرة، استعداداً لاستئناف مباريات الدوري العام، ومواجهة الزمالك في ربع نهائي كأس مصر، وذلك بعد استبعادهما من القائمة النهائية لمنتخب الفراعنة، التي تستعد لمواجهة بلجيكا فى اللقاء الودى المقرر له 18 نوفمبر الجارى.

ويستعد المصري لمواجهة نادي الزمالك 26 نوفمبر الجاري، فى اللقاء الذي يجمع الفريقين بمنافسات الدور ربع النهائي ببطولة كأس مصر نسخة الموسم الماضي.

وخاض النادى المصرى مباراتين وديتين خلال معسكره المقام حالياً بالقاهرة، حيث خسر فى الأولى أمام فريق القناة بهدف نظيف، وفاز فى الثانية على الداخلية بثلاثة أهداف مقابل هدف.

ومن المقرر أن يخوض المصرى مباراتين وديتين خلال الفترة المقبلة داخل معسكره، حيث يلتقى يوم الأحد الثالث عشر من نوفمبر مع فريق حرس الحدود، وذلك قبل يوم واحد من مباراة الفريق أمام سيراميكا.

من ناحية أخرى، اطمأن الجهاز الفنى للنادى المصرى بقيادة إيهاب جلال، على جاهزية أحمد مسعود حارس مرمى الفريق، والذى شارك فى المباراة الودية التى جمعت المصرى والداخلية فى إطار استعدادات الفريقين لاستئناف مباريات الدورى العام، وانتهت بفوز المصرى بثلاثة أهداف مقابل هدف.