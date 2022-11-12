شكرا لقرائتكم خبر عن باهر المحمدى يجرى أشعة على العضلة الضامة لتحديد مدة غيابه عن الإسماعيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يجري باهر المحمدي مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي، أشعة على قدمه خلال الساعات القليلة القادمة لتحديد مدة غيابه عن صفوف فريقه.

وكان باهر المحمدي قد تعرض لشد فى عضلة الضامة خلال تواجده ضمن معسكر منتخب مصر الحالي استعدادًا لملاقاة المنتخب البلجيكي ضمن الأجندة الدولية.

يذكر أن الجهاز الفني للفراعنة بقيادة البرتغالي روي فيتوريا، قد ضم المحمدي ليكون ممثلا وحيدا عن الإسماعيلي فى معسكر المنتخب الذى سيقام على فترتين من يوم 7 حتي 18 نوفمبر الجاري، قبل أن يغادر القائمة الأخيرة للإصابة قبل ساعات من السفر إلى دولة الكويت.

ويخوض فريق الاسماعيلى بقيادة جاريدو مباراة ودية اليوم السبت مع أبو حماد على ملعبه بالاسماعيلية على أن يخوض الدراويش ودية غداً الاحد مع فريق الشباب مواليد 2001 .

تأتي سلسلة التجارب الودية بناءًا على رغبة الجهاز الفني للفريق بقيادة الاسباني خوان جاريدو ضمن برنامج الإعداد لمواجهة فاركو يوم 23 نوفمبر الجاري على ملعب الإسكندرية في رابع جولات مسابقة الدوري العام.