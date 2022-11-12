شكرا لقرائتكم خبر عن قصة صور.. جنش صاحب القفازات الذهبية تألق في الدوري والكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حالة من التألق يعيشها محمود عبد الرحيم جنش حارس مرمى فريق فيوتشر منذ انطلاق الموسم الجاري، خاصة بعدما حسم اللاعب مصيره واستقر في ناديه الحالي بعد انتهاء ارتباطه بنادي الزمالك، ليسخر كامل تركيزه على استعادة مستواه وإثبات جدارته في حماية عرين فريقه.

ونجح جنش مؤخراً في قيادة فيوتشر للتأهل إلى دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، وذلك بعدما تألق في التصدي لـ 3 ركلات جزاء أمام فريق أول أغسطس، ليفوز فيوتشر بنتيجة 3/2 ويتأهل إلى المجموعات، وكانت مباراتي الذهاب والإياب في دور الـ 32 التكميلي قد انتهت بالتعادل بنتيجة 1/1 بين الفريقين.

تألق جنش لم يتوقف على بطولة الكونفدرالية فقط، بل يعد الحارس المخضرم، هو الحارس الوحيد في مسابقة الدوري العام، الذي لم تستقبل شباكه أي أهداف حتى الآن، حيث تولى حماية عرين فريقه في أول مباراتين بالدوري، فاز في الأولى على حرس الحدود بهدفين نظيفين، ثم تعادل في الثانية مع المقاولون العرب سلبياً.

ويطمح جنش إلى استعادة مستواه السابق والعودة إلى الحسابات الفنية لمنتخب الفراعنة، وذلك من خلال التألق مع فيوتشر في الموسم الجاري.