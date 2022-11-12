شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يستفسر عن موقف محمود كهربا من المشاركة مع الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استفسر السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، من مسئولي النادى عن موقف محمود كهربا جناح الفريق الأحمر، وموعد مشاركته مع الفريق، خاصة انه موقوف من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بسبب أزمته مع نادى الزمالك، وذلك في ظل رغبة المدير الفني في الاعتماد على اللاعب خلال الفترة القادمة، نظرا لقناعة كولر بقدرات كهربا الفنية.

وطالب مارسيل كولر إدارة الأهلي بحسم موقف كهربا النهائي من إمكانية الاستعانة به في المباريات خلال الفترة المقبلة ومن ثم إدخاله في حساباته الفنية من خلال وضع خطة زمنية لتجهيز اللاعب فنيا بشكل جيد، أو إبلاغه بالموقف النهائي حال تعذر قيد اللاعب ووجود صعوبة في الاستعانة به، من أجل استبعاده من حساباته الفنية للمرحلة المقبلة ومن ثم تحديد احتياجاته الفنية في عناصر أخرى.

وأثنى كولر على قدرات محمود كهربا ويرى أنه سيمثل إضافة للأهلي وسيكون بمثابة صفقة جديدة للفريق الأحمر حال التوصل لحل بشأن أزمة إيقافه من قبل الفيفا، حيث يؤمن المدرب السويسري بقدرات اللاعب ويرغب في منحه فرصة المشاركة في مباريات الأهلي خلال الفترة القادمة.